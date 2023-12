Sport bonus 2023, ultima chiamata per le donazioni agevolate

Per lo sport bonus 2023 c’è tempo fino al 20 dicembre per le erogazioni liberali agevolate. La notizia arriva con la pubblicazione del dipartimento per lo Sport, avvenuta lo scorso 13 dicembre, dell’elenco dei soggetti ammessi alla procedura relativa a una delle principali agevolazioni prevista per chi effettua liberalità in ambito sportivo. Vale a dire quel tax credit per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici, nonché per...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi