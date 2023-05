Sport bonus 2023, al via le domande per il tax credit sulle donazioni a impianti sportivi di Michela Finizio

Ilaria Callegari, Carlo Delladio Sistema Frizzera

Le imprese che intendono quest’anno effettuare donazioni per la realizzazione o manutenzione di impianti sportivi pubblici possono accedere al credito d’imposta del 65% presentando domanda fra il 30 maggio e il 30 giugno. Si apre quindi la prima finestra per poter fruire del cosiddetto “sport bonus”, esteso con la nuova legge di Bilancio (legge 197/2022, articolo 1, comma 614) anche per l’anno 2023.

Ad essere agevolata è la possibilità di effettuare erogazioni liberali per interventi di manutenzione...