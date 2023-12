Sport dilettanti, più tempo per gli statuti di Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio









Riforma dello Sport, in arrivo “doppia” proroga dei termini su adeguamenti statutari e adempimenti per arbitri e direttori di gara. Con l’approvazione in Commissione bilancio, supera il vaglio un emendamento molto atteso dal mondo sportivo dilettantistico aggiunto in sede di conversione del decreto Anticipi collegato alla legge di Bilancio 2024 (Dl 145/2023).

Due, in particolare, le proroghe che interessano l’ambito sportivo. Sotto il profilo degli statuti, si rinvia dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno...