Sport dilettantistico, attività didattiche Ssd con doppio regime

Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) tra esclusione ed esenzione Iva: quale regime applicare? Questo l’interrogativo a cui bisogna rispondere per individuare il trattamento Iva applicabile alle realtà dello sport dilettantistico. Per questo, è indispensabile partire da un’analisi del complesso e frammentario quadro di riferimento che, dal biennio 2023-2025, vede Asd e società sportive dilettantistiche (Ssd) interessate da molte novità in materia Iva.

Il decreto Fisco-Lavoro (Dl 146/2021), ...