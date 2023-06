Sportello Simest, graduatoria dopo l’invio delle integrazioni di Roberto Lenzi









Le imprese esportatrici in Ucraina, Federazione Russa o Bielorussia, che hanno presentato le domande sullo sportello Simest, stanno ricevendo le comunicazioni con indicato il Cup (Codice unico di progetto) indispensabile per poter iniziare gli investimenti. Tuttavia, non è sufficiente essere stati tra i primi a compilare la domanda di accesso: la graduatoria a sportello è definita a valle delle integrazioni e secondo l’ordine di completamento. Con questo bando, Simest differisce da altri bandi a ...