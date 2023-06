Sportivi professionisti, regime impatriati su redditi nel rapporto da lavoro di Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio









Lavoratori sportivi: chiariti i requisiti d’accesso al regime impatriati in coincidenza dell’operatività delle nuove norme. Con la risoluzione 38/E/2023, pubblicata il 30 giugno, l’agenzia delle Entrate torna a fornire precisazioni in merito all’agevolazione prevista per i lavoratori impatriati anche con riferimento a chi effettua prestazioni in ambito sportivo.

Il regime

Si tratta del regime all’articolo 16 del Dlgs 145/2017, che reca un sistema di tassazione agevolato per coloro che trasferiscono la residenza...