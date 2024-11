Start up, incentivi su doppio binario società e persone fisiche

Con la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» del 7 novembre della legge 162/2024 prende definitivamente il via la nuova riforma sulle start up e Pmi innovative, con una rimodulazione degli incentivi fiscali. Per start-up e Pmi innovative ci si riferisce rispettivamente alle definizioni dell’articolo 25, comma 2, del Dl 179/2012 (cosiddetto Start up act) e dell’articolo 4 Dl 3/2015. Per gli investimenti effettuati direttamente da persone fisiche o tramite Oicr, la riforma introduce la possibilità ...

