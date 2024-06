«Sterilizzato» il voto dei creditori pubblici

Il correttivo supera anche un’altra criticità interpretativa, concernente l’effetto del cram down sul voto. Infatti, in assenza di una specifica previsione può ritenersi che esso sia costituito sia dalla conversione del voto negativo dei creditori pubblici in un voto positivo, sia dalla sterilizzazione di tale voto.

Il correttivo opta per questa seconda soluzione, perché stabilisce espressamente che il raggiungimento della maggioranza deve essere verificato scomputando le classi dei crediti...