Stock option, valore fiscale rivalutato solo per il calcolo della plusvalenza

Non è consentita la rivalutazione del valore fiscale delle stock option, nei casi in cui i diritti di opzione non siano trasferibili a terzi e, quindi, non possano generare un reddito diverso, unica fattispecie nell'ambito della quale trova applicazione la disciplina della rideterminazione del costo fiscale dei titoli e diritti suscettibili di generare plusvalenze finanziarie, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modifiche. È quanto afferma l'agenzia delle Entrate con la Risposta ad interpello 30 maggio 2024, n. 118.