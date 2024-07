Stop al credito Irap relativo all’anno

Basta l’omessa dichiarazione di una annualità in cui il credito Irap doveva essere riportato per inibire al contribuente la possibilità di recuperarlo. E questo anche se è stata presentata una dichiarazione tardiva in relazione all’annualità per la quale la stessa risultava omessa.

Queste sono le conclusioni a cui è giunta la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo con la sentenza n. 1809/2/2024 del 22 maggio scorso (presidente e relatore Porracciolo).

A seguito di un credito d’imposta...