Stop alle nuove prove per gli appelli proposti dopo il 5 gennaio 2024

I mezzi di prova non prodotti in primo grado sono da ritenersi inammissibili in appello: è la conclusione a cui è giunta la Corte di giustizia tributaria della Campania con sentenza n. 5321/08/2024 (presidente Scognamiglio, relatore Criscuolo), in ossequio al nuovo testo dell’articolo 58 del Dlgs 546/1992.

La vicenda trae origine dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento su quattro cartelle (di cui solo una riguardava l’agenzia delle Entrate), con cui veniva eccepita la mancata notifica delle...