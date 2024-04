Stretta sulle compensazioni se ci sono debiti erariali scaduti

Stop alla compensazione di crediti in presenza di debiti erariali. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 39/2024 che introduce alcune misure in materia di superbonus e utilizzo dei crediti. Il comma 1 dell’articolo 4 del Dl tratta il tema dell’utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali, ponendo, di fatto, un limite.

Le alternative

Va anzitutto ricordato che l’articolo 121 del Dl 34/2020 disciplina l’opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura...