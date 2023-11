Stretta sui nuovi documenti in appello di La.A.









Non potranno essere prodotti nuovi documenti in appello, salvo il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa o la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. È questa un’altra rilevante novità introdotta nel decreto.

Sarà sempre possibile invece proporre motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi ...