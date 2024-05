Studi associati, cessione quote nel reddito di lavoro autonomo

Lo schema di decreto di riforma Irpef-Ires approvato dal Governo in via preliminare il 30 aprile scorso, e inviato alle Camere per i previsti pareri delle Commissioni, disciplina in maniera innovativa i redditi derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle quote di studi associati. Questi proventi vengono, infatti, attratti dal principio di onnicomprensività nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, acquisendo la tassazione separata qualora i corrispettivi siano percepiti, anche in più...

