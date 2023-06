Sui bonus per la casa allo studio un dossier in vista del riordino di Giuseppe Latour e Giovanni Parente









Mentre resta alta la guardia sulla ripartenza del mercato delle cessioni, si sta aprendo, per ora sottotraccia, un nuovo capitolo legato alle agevolazioni per le ristrutturazioni. La molla sta scattando grazie agli studi che diverse associazioni hanno in preparazione in queste settimane (l’Ance, pochi giorni fa, ha anticipato le conclusioni di uno studio che presenterà a breve): al centro di tutte le proposte c’è il ripensamento del sistema dei bonus casa, ormai diventato troppo pesante ed anacronistico...