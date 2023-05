Sul residente all’estero decide l’ufficio dove il reddito è più elevato di Davide Settembre

Link utili Cgt secondo grado Toscana, sentenza 293/1/2023 Corte di Giustizia Tributaria









Per l’accertamento del maggior reddito prodotto in Italia dal contribuente residente all’estero è competente l’ufficio del luogo in cui il contribuente ha prodotto il reddito più elevato, indipendentemente dal domicilio fiscale indicato per i redditi prodotti in Italia. È questo, nel succo, quanto hanno stabilito i giudici della Cgt della Toscana con la sentenza n. 293/1/2023 (presidente Magrini, relatore Giani).

Nel caso in esame, una contribuente residente nel Principato di Monaco presentava la ...