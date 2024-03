Super ecobonus, entro il 27 marzo l’invio dell’asseverazione all’Enea

Invio all’Enea delle asseverazioni del Super ecobonus entro il 27 marzo 2024 e invio all’agenzia delle Entrate della comunicazione di cessione del credito o di sconto in fattura entro il 4 aprile 2024. In questa stessa data scadrà anche l’invio telematico alle Entrate, da parte degli amministratori di condominio, dei dati del 2023 di bonus casa, ecobonus, sisma bonus, Superbonus, bonus mobili, bonus verde, eliminazione delle barriere architettoniche al 75%, ecc., sulle parti comuni condominiali, ai fini della precompilata. Sono queste le nuove date da considerare dopo le proroghe attuate dai Provvedimenti agenzia delle Entrate 21 febbraio 2024, nn. 53159 e 53174.



Bonus edili: le Entrate prorogano le comunicazioni

Avranno tempo fino al 27 marzo 2024 i tecnici abilitati per presentare telematicamente all’Enea le asseverazioni del rispetto dei requisiti tecnici e di congruità delle spese sostenute nel 2023 e agevolate con il Super ecobonus, se si vorrà inviare, in data 4 aprile 2024, all’agenzia delle Entrate, la comunicazione di cessione del credito o di sconto in fattura. Se quest’ultimo invio avverrà il giorno precedente, le suddette asseverazioni, invece, dovranno essere inviate all’Enea entro il 26 marzo...