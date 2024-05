Superata l’unipersonalità nei conferimenti di minoranza

A livello di operazioni straordinarie, il recente decreto legislativo varato dal Governo interviene in maniera apprezzabile sugli scambi di partecipazioni regolati dall’articolo 177 del Tuir. Per i conferimenti di controllo viene sdoganata la previsione di quelli minusvalenti a cui di recente le Entrate avevano aperto. Per quelli di minoranza qualificata si interviene a superare l’unipersonalità della conferitaria e ad attenuare la verifica della qualificazione delle partecipazioni detenute nel caso...

