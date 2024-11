Artigiani, nel quadro RR tutti i contributi annui dovuti (anche rateizzazione Inps in corso)

La domanda

Un imprenditore iscritto alla gestione artigiani settore edilizia non ha versato le rate di competenza del minimale 2023 e parte delle eccedenze contributive. Tali somme sono state richieste dall’Inps con avviso di debito. Il contribuente ha poi ottenuto dall’agenzia delle Entrate-Riscossione l'attivazione di un piano di rateizzazione del debito contributivo. Posto che i contributi Inps indicati nel quadro RR vanno indicati con criterio di competenza (in questo caso periodo 2023). Come si deve compilare il quadro RR del modello Redditi 2024 per evitare che poi vengano emessi avvisi di irregolarità per versamenti già corrisposti all’Inps? Vanno indicati i soli contributi versati con F24 più le rate già corrisposte ad agenzia Riscossione, oppure va indicato il totale dei contributi ammessi alla rateizzazione ma non ancora versato?

R. C. - Brescia