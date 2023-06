Superbonus al 110% fino al 2025 nelle zone del sisma. E il Terzo settore può moltiplicare gli aiuti di Dario Aquaro e Cristiano Dell'Oste

Superbonus del 110% con orizzonte lungo e potenzialmente più ricco per gli enti del Terzo settore. Ma a particolari condizioni. Nei territori colpiti dagli eventi sismici a partire dal 2009, e in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione su interventi di riqualificazione e messa in sicurezza antisismica – per effetto del comma 8-ter, articolo 119, del Dl 34/20 – resta al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025. In questi casi, dunque, il superbonus non subisce «alcuna...