Superbonus e villette, i requisiti per la detrazione nel 730 passano da un’autocertificazione

I requisiti per la maxidetrazione al 90% riservata a chi ha un reddito di riferimento non superiore a 15mila euro (i cosiddetti indigenti) per i bonifici effettuati nel 2023 in relazione alle «villette» (ossia le unità immobiliari unifamiliari o comunque indipendenti in quanto inserite in un edificio plurifamiliare ma dotate di accesso autonomo) adibite ad abitazione principale potranno essere provati con un’autocertificazione. Il bonus al 50% per l’Iva sostenuta sugli acquisti di case green (classe...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi