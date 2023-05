Superbonus fotovoltaico, sì alla cessione se il Gse non ha ancora accettato l’istanza sull’energia in surplus di Giorgio Gavelli e Lorenzo Pegorin

Tra i tanti interrogativi che le pratiche legate al superbonus pongono giornalmente all’attenzione degli addetti ai lavori, uno riguarda la possibilità di formalizzare la cessione del credito o lo sconto in fattura sull’intervento “trainato” del fotovoltaico anche nelle more dell’accettazione da parte del Gse dell’istanza per la cessione dell’energia in surplus.

Tutto parte dal comma 7 dell’articolo 119 del Dl 34/2020, in base al quale il superbonus spetta, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta...