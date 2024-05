Superbonus, l’obbligo di contraddittorio è escluso per i crediti inesistenti

Nel caso in cui il credito derivante dal superbonus venga ritenuto inesistente, non si applicano le nuove regole sul contraddittorio preventivo obbligatorio. A prevederlo è la norma di interpretazione autentica inserita in sede di conversione del Dl 39/2024 (articolo 7-bis) in base alla quale la nuova previsione contenuta nello Statuto del contribuente sul contraddittorio preventivo obbligatorio, non si applica né agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi...

