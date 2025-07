Superbonus, meno vincoli per i materiali nei Sal

Conteggiare solo le forniture di materiali corredate da un’asseverazione di un tecnico, che provino la presenza in cantiere e la successiva posa in opera. È questa la risposta che sta prendendo forma per porre rimedio alle verifiche avviate da Guardia di Finanza e agenzia delle Entrate sui Sal di superbonus già chiusi negli anni scorsi. Una risposta che il Governo ha sposato, dando via libera a un ordine del giorno approvato alla Camera (prima firmataria, Erica Mazzetti di Forza Italia).

Il problema...