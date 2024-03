Superbonus, nuova stretta sulle cessioni e alt alla remissione in bonis. Limiti anche all’Ace Il decreto legge varato martedì dal Governo esclude la cessione dei crediti per i nuovi lavori eseguiti dai soggetti che ancora avevano la possibilità di sfruttare questa chance, come le realtà del Terzo settore i contribuenti nelle zone terremotate