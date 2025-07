Superbonus, risolto il blocco sulle detrazioni in dieci anni

Con la versione 1.6.0 del 9 luglio, il software di controllo del modello Redditi 2024 per il 2023 non blocca più l’invio delle integrative per le persone fisiche, che desiderano optare per lo spalma-detrazioni superbonus 110% del 2023.

Il problema segnalato in queste pagine è stato, quindi, risolto in tempi record. In pratica, fino al giorno precedente, il software di controllo evidenziava un errore bloccante durante il controllo del file compilato correttamente, in quanto richiedeva l’indicazione...