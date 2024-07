Superbonus, le tutele tributarie non hanno effetto sui sequestri

Le tutele previste in ambito tributario non hanno conseguenze sulla disciplina penale. La seconda sezione penale della Cassazione, con la sentenza 28064/2024, neutralizza i tentativi ripetuti di creare un argine ai sequestri di crediti fiscali, derivati da operazioni di superbonus, attraverso norme e circolari, sempre più raffinate, sulla responsabilità solidale tra cedente e cessionario. Questi interventi, per i giudici, sono destinati sistematicamente a fallire.

Il caso affrontato dalla decisione...