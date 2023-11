Tari, per l’area in concessione verifica sulla capacità di produrre rifiuti di Federico Gavioli

L’ordinanza 32216/2023 della Cassazione: decisivo valutare se il contratto prevede anche la detenzione e custodia di tutta o parte delle area destinata all’attività

Per la corretta applicazione della Tari occorre verificare se il contratto che interviene tra il proprietario di un’area e il concessionario del servizio prevede oltre all’affidamento anche la detenzione e custodia di tutta o parte delle area destinata all’attività. L’ordinanza 32216/2023 della Cassazione ha accolto il ricorso di una società nei confronti di un Comune relativa al pagamento della Tari, periodo di imposta 2016, in relazione ad aree comunali in concessione, adibite a parcheggio.

La tesi dei giudici di merito

La società...