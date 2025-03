Tassa auto regionale, non è abuso del diritto il trasferimento della sede legale

Il trasferimento della sede legale in altra regione che prevede il pagamento di una minore tassa automobilistica regionale (Tar) non configura abuso del diritto in virtù dell’articolo 10-bis della legge 212/2000 (Statuto del contribuente), che rappresenta una norma da applicare e interpretare in conformità al principio costituzionale di libertà di iniziativa economica e a quello eurounitario di libertà di stabilimento. È questo l’aspetto di maggiore interesse che si coglie nella sentenza 849/3/2025...

