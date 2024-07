Tassa sulle plusvalenze da superbonus: così l’impatto dei costi deducibili azzera il prelievo

La circolare 13/E/2024 delle Entrate non ha chiarito tutti i dubbi derivanti dall’introduzione della tassazione su dieci anni delle plusvalenze realizzate in occasione della cessione di immobili sui quali sono stati effettuati interventi agevolati con il superbonus (si veda l’articolo «La plusvalenza colpisce anche chi non ha goduto del superbonus»).

Fornisce però utili spunti ai venditori e ai loro consulenti alle prese con il calcolo della plusvalenza e ai notai coinvolti per l’eventuale versamento...