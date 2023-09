Tassazione multinazionali, resiste il vecchio equilibrio di Andrea Musselli









La tassazione delle multinazionali è regolata dal principio di libera concorrenza (arm’s length principle -Alp) da moltissimo tempo e in quasi tutto il mondo (Italia compresa). L’Alp nel futuro potrebbe essere parzialmente rimpiazzato, e non sta attualmente in ottima salute perché soffre di importanti incertezze interpretative su aspetti che sono molto rilevanti.

Il Pillar One dell’Ocse, convenuto internazionalmente nel 2021, potrebbe parzialmente sostituire l’Alp col profitto nel Paese di vendita...