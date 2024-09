Tassazione patto di famiglia, vale come trasferimento di ricchezza dal disponente al legittimario

Con la sentenza 267/1/2024 la Cgt Verona ha stabilito, in tema di patto di famiglia, che la liquidazione dell’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni societarie agli altri partecipanti al contratto, vale come trasferimento di ricchezza dal disponente (e non dall’assegnatario) al legittimario.

Il caso

Tizio trasferiva al figlio Caio una quota di partecipazione pari al 69,6% del capitale sociale di una società e contestualmente, la moglie del disponente rinunciava al diritto alla liquidazione...