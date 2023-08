Tassazione separata per le somme del fondo previdenza del Mef di Marco Nessi, Roberto Torelli









L’indennità corrisposta al dipendente dal Fondo di previdenza del personale del ministero dell’Economia e finanze in occasione della cessazione dal rapporto di servizio, avendo funzione essenzialmente previdenziale, rientra fra le indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, e come tale deve essere assoggetta a tassazione separata (e non integrale) ai sensi dell’articolo 19, comma 2-bis del Tuir. Questo è il principio enunciato dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, LOMBARDIA...