Tasse e contributi, per la Toscana mini proroga al 20 dicembre di Marco Mobili

Con il correttivo al Dl Anticipi pagamenti senza sanzioni e interessi in scadenza dal 2 novembre al 19 dicembre. Slitta la pace fiscale ma non la rottamazione. Intervento da oltre due miliardi









Arriva sul filo di lana la mini proroga dei versamenti delle tasse di fine novembre per le zone alluvionate della Toscana. Non solo. Il correttivo al decreto Anticipi, depositato ieri dai relatori in commissione Bilancio del Senato e oggi al voto a Palazzo Madama, prevede anche la cosiddetta rimessione in termini degli adempimenti tributari e contributivi in scadenza tra il 2 novembre, data dell’alluvione in Toscana, e il prossimo 19 dicembre.

A spaventare i tecnici del Mef sono i numeri in gioco. ...