Tavolo tecnico Entrate-Oic per le linee guida sul rischio fiscale

Collaborazione tra l'Organismo Italiano di Contabilità (Oic) e l'Agenzia delle Entrate per definire linee guida con le indicazioni per la costruzione e l'aggiornamento di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (Tcf – tax control framework) e per la sua certificazione.

La legge delega di riforma fiscale (n. 111/23) ha ampliato l'ambito applicativo dell'Adempimento collaborativo introdotto dal Dlgs 128/15 e rafforzato gli effetti premiali...