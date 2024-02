Tax credit: torna in gioco la differenza tra inesistenti e non spettanti

Per crediti non spettanti e inesistenti ancora un cambio. Proprio quando sembravano risolti i dubbi, anche dopo le Sezioni Unite, il decreto di riforma delle sanzioni ridisegna il perimetro delle due categorie. Secondo l’attuale norma (articolo 13 del Dlgs 471/97), si è in presenza di crediti inesistenti se ricorrono contemporaneamente due requisiti: 1) il credito in tutto o in parte è risultato di un’artificiosa rappresentazione, o è carente dei presupposti costitutivi previsti per legge o, pur ...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi