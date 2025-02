Tenuità a effetto retroattivo anche con fatture reiterate

Le nuove previsioni sulla non punibilità per la particolare tenuità del fatto dei reati tributari, essendo più favorevoli si applicano anche per il passato. Ne consegue che in presenza di dichiarazione fraudolenta con utilizzo di false fatture, il giudice non può negare la non punibilità basandosi sulle numerose fatture inserite in dichiarazione senza considerare che si tratta di una condotta illecita unitaria e che è stato avviato il successivo pagamento rateale all’erario

