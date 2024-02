Termini sospesi per 30 giorni dopo il Pvc

In caso di consegna del Pvc opera sempre la sospensione dei termini dell’accertamento per 30 giorni, per consentire l’adesione del contribuente, anche per annualità non in scadenza alla fine dell’anno. Inoltre, nel contraddittorio regolato nell’accertamento con adesione la proroga dei termini di controllo opera in modo diverso da quello disciplinato nello Statuto dei diritti del contribuente.

Si ritiene infine che, laddove il contribuente eserciti il diritto di accesso agli atti, dopo la comunicazione...