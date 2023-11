Terreno agricolo, si applica il registro al 9% sul diritto di superficie di Giorgio Gavelli

Link utili Cgt primo grado Milano, sentenza 3606/01/2023 Corte di Giustizia Tributaria

La Cgt Milano ribadisce che la costituzione non è un trasferimento









La costituzione del diritto di superficie su terreno agricolo deve essere assoggettata a tassazione con aliquota del 9% ( articolo 1, primo comma, primo periodo Tariffa, Parte prima, Dpr 131/1986) e non già con l’aliquota del 15% (terzo periodo della medesima disposizione), in quanto il diritto di superficie, nel caso di specie, era stato costituito e non trasferito. È il principio espresso dalla Cgt di Milano n. 3606/01/2023 (presidente e relatore Bolognesi) su un tema che continua a generare contenzioso...