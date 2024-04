Terzo settore, entro il 10 aprile la richesta (e i requisiti) di accredito al 5 per mille

Cinque per mille 2024: il termine del 10 aprile per l’accesso al beneficio vale per Onlus, associazioni sportive dilettantistiche, enti di ricerca scientifica e del Terzo settore (Ets). Si tratta di una delle principali scadenze previste per il mondo non profit, al fine di rientrare nell’elenco permanente dei destinatari del 5 per mille dell’Irpef.

L’accesso per gli enti del Terzo settore

L’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore non è sufficiente ai fini dell’accesso al 5 per mille. Piuttosto, occorre che gli enti presentino...