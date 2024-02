Terzo settore con esenzione Iva dal 2025

Enti non commerciali: l’esenzione Iva slitta al 1° gennaio 2025. Si tratta di una novità contenuta nell’esame del Milleproroghe nelle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera che consente agli enti associativi di tirare un sospiro di sollievo. Per queste realtà non profit, infatti, si supera la scadenza del 1° luglio di quest’anno che, in risposta a una procedura di infrazione avviata dalla Commissione Ue dal 2010, è destinata ad attrarre in campo Iva, seppure in esenzione, le prestazioni...

