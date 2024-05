Titolari effettivi, reclamo al Garante: «Stop alla trasmissione dei dati»

Non c’è pace per il registro dei titolari effettivi: sospeso la seconda volta il 17 maggio scorso dal Consiglio di Stato per sospetta violazione dei diritti di riservatezza dei “bersagli” (l’udienza di merito è fissata per il 19 settembre prossimo, pende la richiesta di trasmissione pregiudiziale alla Corte Ue) ora il “Te” finisce al centro di un reclamo urgente davanti al Garante (italiano) per la protezione dei dati personali.

La questione sollevata da Unafi (Unione affidatari fiduciari) riguarda...