Tonnage tax, ok della Ue alla proroga fino al 2033

Via libera della Commissione europea alla proroga del regime di tonnage tax per il decennio 2024-2033. Con comunicazione indirizzata al ministro degli Esteri datata 13 dicembre 2024 - ma appena diffusa – la Commissione ha accolto la richiesta del Governo italiano di prorogare il regime fiscale agevolato per le compagnie armatoriali disciplinato dagli articoli 155-161 del Tuir, ritenendolo compatibile con il mercato interno.

Nel documento si legge che le autorità italiane hanno confermato che il regime...