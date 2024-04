Transfer pricing alla prova dello sconto commerciale

Lo sconto commerciale si differenzia dallo sconto finanziario in quanto solo quest’ultimo è applicato dopo l’emissione della fattura. Laddove quindi lo sconto sia indicato in fattura, nonché la relativa natura commerciale sia prevista contrattualmente, l’Ufficio non può rettificare la benchmark analysis eliminando tale scontistica sul presupposto della natura di «sconto finanziario» e facendo così risultare la società monitorata al di fuori del “range” dei soggetti comparabili.

