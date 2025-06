Transizione 4.0, dal 17 giugno prenotabili i crediti d’imposta

Al via oggi le prenotazioni per i crediti d’imposta relativi a investimenti del piano Transizione 4.0. Il ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) ha pubblicato l’ultimo provvedimento necessario per far scattare la procedura, che prevede domande online, dalle 14 di oggi, solo tramite il sistema telematico disponibile nella sezione “Transizione 4.0” del sito internet del Gse (Gestore dei servizi energetici). Le imprese possono accedere tramite l’identità digitale Spid, utilizzando il modello...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi