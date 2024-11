Transizione 5.0, agevolabili anche i cantieri temporanei

Transizione 5.0, sono ammissibili all’agevolazione i beni destinati a cantieri temporanei o a siti esterni all’impresa. Per non incorrere in revoche determinate dallo spostamento dei beni, il richiedente deve indicare la sede legale come ubicazione dell’investimento.

L’autoproduzione di energia può essere parametrata anche sui fabbisogni energetici futuri. I moduli fotovoltaici devono avere una serie di certificazioni territoriali o di qualità per essere ammissibili. Anche questo emerge dalle nuove...