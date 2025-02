Transizione 5.0 anche su spese sostenute prima della domanda

Transizione 5.0 ammette al credito di imposta anche gli investimenti già realizzati prima della presentazione della comunicazione iniziale, è sufficiente che investimento sia successivo al 1° gennaio 2024. Per quanto riguarda le zone logistiche semplificate (Zls), viene confermato un credito d’imposta per le imprese che realizzano investimenti in queste aree, con spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. Sono due delle novità introdotte in conversione del Milleproroghe....

