Transizione 5.0, ecco il decreto con le regole per i bonus

Ultime limature per il decreto attuativo del piano Transizione 5.0. La bozza del provvedimento del ministero delle Imprese e del made in Italy, all’esame dell’Economia per il concerto, si compone di 23 articoli più corposi allegati e disciplina le regole per accedere ai crediti d’imposta finanziati dal Pnrr con 6,3 miliardi.

I tempi per gli investimenti

Sono ammissibili i progetti di innovazione avviati dal 1...