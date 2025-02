Transizione 5.0, possibile il cumulo con gli aiuti Ue se si coprono costi diversi

Gli aiuti finanziati con fondi europei sono cumulabili con il credito d’imposta concesso da Transizione 5.0, a patto che le agevolazioni non vadano a sovrapporsi nel coprire la stessa parte di costo dell’investimento, garantendo così che non ci sia un doppio finanziamento per lo stesso valore. Questa è la specifica fornita dal Gse con le nuove faq pubblicate in questi giorni in merito alla misura 5.0. Importante la precisazione che il massimale è il 100% della spesa.

Il nodo

L’articolo 9 del regolamento Ue...