Trattativa con la Ue per rinviare l’Iva esente per terzo settore e sport di Maria Carla De Cesari e Jessica Pettinacci









Il ministero delle Finanze si impegna a chiedere all’Unione europea la proroga della scadenza del 1° gennaio, quando per il terzo settore e per le associazioni sportive dilettantistiche tutte le attività che ora sono «fuori campo Iva» diventeranno «esenti» per evitare una procedura di infrazione.

«Questo significa – ha chiarito Maurizio Leo, vice ministro alle Finanze – che anche le realtà più piccole saranno soggette ad adempimenti amministrativi, primo fra tutti l’apertura di una partita Iva». Leo...